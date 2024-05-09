İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri?

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi pozisyona ihtiyaç duyulduğunu belirliyor. İşkur'un Nisan ayı istatistiklerine göre, özellikle özel sektör ağırlıklı olarak, işverenlerin 230 bin yeni elemana ihtiyacı olduğu tespit edildi. İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri?

İŞKUR EN ÇOK AÇIK OLAN MESLEKLER NELER?

İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

İŞKUR KADRO SAYISI KAÇ?

İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.