ANLIK ALTIN FİYATLAR! Bugün (9 Mayıs) çeyrek ve gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler merak konusu. 9 Mayıs 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar olduğu ve Kapalı Çarşı gram altın kaç TL olduğu sorgulanıyor. Canlı altın kuru! Bugün gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış - 2.401 TL

Satış - 2.402 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış - 3.953 TL

Satış - 4.012 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış - 16.139 TL

Satış - 16.383 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı alış - 15.786 TL

Satış - 15.976 TL

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