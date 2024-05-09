ANLIK ALTIN FİYATLAR! Bugün (9 Mayıs) çeyrek ve gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar?
Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar ve bugün çeyrek altın fiyatı kaç TL olduğu gündeme geliyor. Anlık altın kuru ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Mayıs altın fiyatları ve canlı altın kuru merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler merak konusu. 9 Mayıs 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar olduğu ve Kapalı Çarşı gram altın kaç TL olduğu sorgulanıyor. Canlı altın kuru! Bugün gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış - 2.401 TL
Satış - 2.402 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı alış - 3.953 TL
Satış - 4.012 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın fiyatı alış - 16.139 TL
Satış - 16.383 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatı alış - 15.786 TL
Satış - 15.976 TL
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ