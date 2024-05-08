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Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor

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Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan alt gelir grubundaki vatandaşlar için kolları sıvayan hükümet, 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesinin ardından farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor. Üst düzey bir yetkili, konu hakkında bilgi verirken, bu yeni tarifelerin farklı gelir gruplarına göre belirleneceğini ifade etti.

25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasının ardından farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

BAKANLIK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ DÖNEMİ SONA ERDİ

Hükümet geçen yıl kritik seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.

EMEKLİYE ÖNCELİK TANIYAN PROJELER HAYATA GEÇECEK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekliler Yılı" kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. 2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek. Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak.

YAŞAM KALİTELERİ ARTIRILACAK

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek. Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Elektrik Zammı 1 Mayıs Hükümet Enerji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (44)

ekaf paseh:

sanane kardeşim benim ne kazandığımdan tutup elimize geçen herşeyi almak istediğinizi bu kadar da belirgin söylemeyin bu kadar mantıksız şeyi düşünen kimmiş onun bi adını da yazında kime metiyeler düzeceğimizi bilelim

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halit kaktüs:

Çok kazanıyorsun galiba..

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Adıyamanlı Kutalmış :

Halit kaktüs merak ettim çok kazaniyorsa, ne yapacan .

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yanıt8
ali ihsan çakır:

Çok kazanmanın göze battığı adeta suç gibi görüldüğü başka bir memleket var mıdır acaba? Ben yıllarca okumuşum en büyük sorumlulukları almışım; kazandığım her kuruşun alın teri karşılığını almam neden fatura ödemede bir ceza niteliğine dönüşüyor?

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Devret Bahçeleri:

Emekliler yardım istemiyor. Engelliler yardım istemiyor. Çalışanlar yardım istemiyor. Patronlar yardım istemiyor. Herkes çalışarak emek harcayarak kazandığı parayla güzel bir hayat yaşamak istiyor. Siz insanları yardıma muhtaç hale getirip istediğiniz gibi yönetmek istiyorsunuz.

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Erkan Daldaban:

aynen öyle...

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VEFA:

Tam isabet.

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brtcn :

Mesela İstanbul gibi nüfüs yoğun illerde pahalı olmalı sadece mecburi gelen atanan devlet memurlarına indirim olabilir emeklilerin istanbul dışında oturmaları teşvik edilmeli.

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Devret Bahçeleri:

Haklısın gidimde babamı köye göndereyim orda aç kalsın.

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ekaf paseh:

hea memurları gene kayırın sanki diğerleri keyfine duruyor istanbulda

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