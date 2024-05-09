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Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı?

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Aile Destek Paketi Mayıs önce mi yatacak ve ayın kaçında yatacağı gündeme geliyor. Aile Destek Programı kapsamında düzenlenen aylık ödemeler, Aralık ayında da vatandaşların hesaplarına ne zaman aktarılacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı? Aile Destek Programı yattı mı, zamlı mı yatacak?

Aile Destek Paketi yattı mı, ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Şubat ayının ortalarına doğru tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına destek ödemeleri yatırılmaktadır. Aile Destek Programı yattı mı? Aile Destek Programı yattı mı, zamlı mı yatacak? Detaylar haberimizdedir…

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Ödemesi, her ayın ortasından sonuna kadar, yani 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılıyor. Mayıs 2024 ödemeleri de bu zaman aralığında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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