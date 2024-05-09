Ağrı'da İnekler Bataklıktan Kurtarıldı

Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu inekleri kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde oturan bir vatandaşa ait 2 inek, bilinmeyen bir nedenle bataklığa saplandı. Mahalle sakinleri inekleri kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli vinç ve halatlar kullanarak inekleri bataklıktan çıkarmayı başardı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda inekler sağ salim kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvan sahipleri, itfaiye ekiplerine göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. - AĞRI