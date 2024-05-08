Samsun'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 2024 Nisan ayında polis bölgesinde meydana gelen 997 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Nisan ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Nisan ayında Samsun'da 475'i ölümlü-yaralamalı ve 522'si maddi hasarlı toplamda 997 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 237 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 50 bin 540 kaza meydana geldi. Bu kazaların 207'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 237 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 703 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 764'ü bisiklet 4'ünü at arabası, 2 bin 792'sını motorlu bisiklet, 7 bin 939'unu motosiklet, 17 bin 923'ünü otomobil, 769'unu minibüs, 4 bin 830'unu kamyonet, 511'ini kamyon, 543'ünü çekici, 607'sini otobüs, 267'sini traktör, 13'ünü arazi taşıtı, 55'ini özel amaçlı, 23'ünü iş makinesi, 35',ini ambulans, 6'sını tanker, 2'sini tren, 7'sini tramvay ve 602'sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN