Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Sıra Kavgası

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Taraflardan biri kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kata çıkan güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, hastanenin güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. Tartışma olay yerine gelen güvenlik ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL