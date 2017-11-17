Football Manager 2018 Playstore'da!

Türkiye'de 500 binden fazla oyuncusu bulunan efsane futbol menajerlik oyununun son sürümü Football Manager 2018 ve çok daha hızlı bir oyun deneyimi sunan özel versiyon Football Manager Touch 2018 Türk Telekom Playstore'da satışta. 1992 yılından bu yana sürekli güncellenerek fenomen oyunlardan biri haline gelen Football Manager, Türk Telekom evde internet faturasına 12 aya varan taksit avantajı ile Playstore'dan kolaylıkla satın alınabiliyor.



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