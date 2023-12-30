Beşiktaş - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Türk Telekom Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Türk Telekom Basket maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - TÜRK TELEKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Emlakjet ile Türk Telekom arasındaki heyecan dolu Basketbol Süper Ligi mücadelesi, sporseverleri ekran başına çekecek. 30 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek için Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanalları tercih edilebilecek.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Basketbol tutkunları, bu müsabakayı BJK Emlakjet Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek birbirinden heyecanlı anları izleyerek takip edebilecekler.