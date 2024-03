Playstore.com'dan Oyun Severlere Müjde!

Playstore.com, oyun severlere özel bir haberle müjdeyi verdi. Artık istediğiniz oyunları bütçeniz elverişli olmasa bile kolayca satın alabileceksiniz. Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, Fibabanka iş birliğiyle hayata geçirdiği "Alışgidiş Kredisi" kampanyası ile oyuncuların oyunlara ulaşmalarını kolaylaştırıyor. İşte tüm detaylar…

Playstore, Alışgidiş Kredisi kampanyasını duyurdu!

Bu yeni ödeme seçeneği sayesinde kredi kartı kullanmadan 250 TL ve üzeri oyun alışverişlerinizi 24 aya varan taksitlerle ödeyebilirsiniz. Üstelik Alışgidiş Kredisi ile Playstore.com cüzdan kodu satın alarak hesabınıza tanımlanan bonuslarla bakiyenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kampanyadan Türk Telekom ve Fibabanka müşterisi olmayanlar da faydalanabilir.

Playstore.com zaten var olan kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek taksit imkanlarına ek olarak Alışgidiş Kredisi ile kredi kartsız alışverişin kapılarını aralıyor. Oyun severler, binlerce oyun ve e-pin arasından seçim yaparken 24 aya varan taksit seçeneği ile ödeme kolaylığına kavuşuyor.

Playstore'da 2023'ün en çok indirilen oyunları belli oldu!

Oyuncuların tercihi belli oldu!

Playstore.com, 2023'ün en çok indirilen oyunlar listesini açıkladı. Oyunseverler bu yıl en çok Marvel's Spider-Man Remastered (PC), God of War (PC), Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, Days Gone, Victoria 3, Back 4 Blood, The Quarry, Sifu, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (PC), Godfall Ultimate Edition ve Gotham Knights oyunlarını satın aldı ve indirdi.

Marvel's Spider-Man Remastered, en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce bilinen Spider Man'dan farklı bir deneyim yaşatan Spider Man Remastered, yenilenen Peter Parker ile beğeni topladı.

İkinci sırasında God of War bulunuyor. God of War, vahşi İskandinav topraklarında oyun tutkunlarını yolculuğa çıkarıyor. Üçüncü sırada ise yerli ama dünyaca bilinen popüler bir yapım olan Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor. Orta Çağ savaş simülasyonu olan Mount & Blade serisi bu yapımla da bir kez daha zirveyi zorluyor.

Steam veya Epic Store yerine Playstore'un oyuncular tarafından tercih edilmesinin nedenleri arasında ise Türk Telekom müşterilerinin yaptıkları satın alımları internet faturasına ek 12 aya varan taksit ile ödeyebiliyor oluşuydu. Keza artık Alışgidiş Kredisi ile 24 aya varan taksit seçeneği ile ödeme kolaylığına kavuştular.