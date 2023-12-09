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Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'a konuk olacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Zorlu mücadele Ankara Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde 3 maçtır arka arkaya kaybeden İzmir ekibi, 5 galibiyet 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, ev sahibi ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle puan tablosunda 9. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Kerem Baki, Erhan Gürsel ve Fatih Güler yönetecek.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, müsabakada kayıp yaşaması durumunda bu sezon ilk kez play-off hattının dışında kalmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Telekom Sigorta Türkiye Aliağa Basketbol Spor Güncel Haberler

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