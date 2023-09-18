Pınar Karşıyaka, Nirvana Basketball Weeks'te İsmet Badem Kupası'nı kazandı

Pınar Karşıyaka, Antalya'da düzenlenen Nirvana Basketball Weeks turnuvasında Galatasaray ve Türk Telekom'u yenerek İsmet Badem Kupası'nın sahibi oldu. Yeni transfer Vernon Carey turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi öncesinde Antalya'da özel turnuvaya katılan Pınar Karşıyaka, İzmir'e kupayla döndü. Nirvana Basketball Weeks'te Galatasaray'ı 90-64, Türk Telekom'u 85-74 yenen Karşıyaka, İsmet Badem Kupası'nın sahibi oldu. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden Vernon Carey, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Karşıyaka, Antalya'da turnuva dışında oynadığı son maçta ise Anadolu Efes'e 83-77 yenildi.