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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u mağlup etti

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u 81-67 yenerek galip geldi. Karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor üstün bir performans sergiledi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay Sinirlioğlu, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3, Ayberk Olmaz, Berkay Sinirlioğlu,

Türk Telekom : Yiğitcan Saybir 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben Ulubay 8, Enoch 7, Mcduffie, Metehan Akyel, Troy Selim Şav 6, İsmail Cem Ulusoy 9, Boran Güler

1. periyot: 23-18

Devre: 43-33

3. periyot: 68-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom'u 81-67 yendi.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikasını 9-8 önde geçtiği periyodu Cruz ve Terry'in etkili oyunuyla 23-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan ev sahip ekip, 3,5 dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 32-18. Türk Telekom, Palmer ile bulduğu sayılarla oyuna ortak olmak istese de farkın kapanmasına müsaade etmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-33 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Luther, Cruz ve Terry'nin sayılarıyla 25. dakikayı 52-41 önde geçen yeşil-beyazlılar, periyodu 68-53 üstün tamamladı.

Final periyodunda da baskısını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikasına 76-60 önde girdiği müsabakadan 81-67 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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