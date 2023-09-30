Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başvuruları Açıldı

Türk Telekom, gençlere, bulut bilişiminin tüm yönleriyle sunulduğu Bulut Bilişim Kampı'nın üçüncü dönemi için başvuruların açıldığını duyurdu. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 95 bin TL ödül kazanacağı kamp için kayıtlar 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitmen kadrosundan eğitim imkanları, ödüllü yarışmalar, alanında uzman isimlerden mentorluk ve erken kariyer fırsatlarıyla gençleri buluşturan Türk Telekom'un Bulut Bilişim Kampı üçüncü dönemi başlıyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek kamp için başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrim içi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirterek "Türkiye'de gençlerin yeni nesil teknolojilere büyük ilgi duyduğunu biliyoruz. Genç yeteneklere eğitim ve gelişim imkanları sunarak geleceğe hazır olmalarını sağlamak ve onları şirketimize kazandırmak başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel değerlerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" dedi.

BAŞVURU VE KAMP SÜRECİ

Bulut Bilişim Kampı web sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılacak başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı'na katılmaya hak kazanacak. Katılımcılar; bulut bilişim, yapay zeka, yazılım geliştirme ve nesnelerin interneti alanlarından ilgi duydukları Capture the Flag (Bayrağı Yakala) uygulamasına katılarak geleceğin teknolojilerini 'dene-yap' yaklaşımı ile deneyimleyecek.

İLK ÜÇE GİRENLERE TOPLAM 95 BİN TL ÖDÜL

Bulut Bilişim Kampını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, katılım belgesi; tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 15 bin TL olmak üzere toplamda 95 bin TL ödül verilecek. Lisans 3., 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun olan ve bulut bilişim alanına ilgi duyan gençler 8 Ekim'e kadar şirketin internet adresi üzerinden başvuru yapabilir.