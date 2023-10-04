Türk Telekom Müşterilerine Ödüller Sunuyor

Türk Telekom, ekim ayının ilk haftası kutlanan bu haftaya özel olarak müşterilerine Türk Telekom uygulamasında Bul Kazan ile ödüller sunarken, Sil Süpür üzerinden kazandıkları faydaya ek olarak günlük 2 GB internet hediye ettiğini duyurdu. Ayrıca, müşterilerinin pozitif mesajlarından oluşan Mutlu Müşteriler Müzesi'ni hayata geçirdiğini bildirdi. Mesajlar, yapay zeka yardımıyla sanat eserine dönüştürülerek dijital bir sergide yayınlanacak.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve yorumlarına kulak vererek daha iyi bir deneyim sunmaya yönelik yenilikler ve geliştirmeler yapıyoruz. Dijitalleşmedeki öncü rolümüzle hayata geçirdiğimiz projeler, müşteri memnuniyeti konusundaki başarılarımızı artırıyor. Bağımsız araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre, evde internet kategorisindeki müşteri memnuniyet performansımız son üç yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca arıza sürecinin çözümüne yönelik aldığımız aksiyonlar da ödüle layık bulundu. 'Dönüşüm Yolunun Sonundaki Işık: Az Arıza, Bol Memnuniyet' isimli projemiz, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 2023 yılı Baykuş Ödülleri'nde 'Memnun Baykuş' kategorisinde Altın Baykuş ödülüne layık görüldü. Çağrı merkezlerimiz, online kanallarımız ve bayilerimiz üzerinden destek alan müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini daha ileriye taşıyacak çalışmalarımızı tüm imkanlarımızla sürdürerek, sektörümüz ve müşterilerimiz için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Müşteri Deneyim Haftası'na özel Türk Telekom uygulaması üzerinde 'Bul Kazan' ile bin kişiye hediye veriyor. Müşterilerden uygulamada yer alan sürprizi bulmaları isteniyor. Sürpriz görselinde yer alan 'Buldum' butonuna basanlar Milli Piyango İdaresi'nin izniyle gerçekleşecek çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Çekilişi kazananlar Ttec powerbank ödülünün sahibi oluyor. 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek çekilişin sonucu 19 Ekim'de Türk Telekom uygulamasındaki hikayeler alanında açıklanacak.

SİL SÜPÜR'DEN GÜNLÜK 2 GB HEDİYE

Sil Süpür, Müşteri Deneyimi Haftası'nda müşterilerine özel hediye internet ayrıcalığı sunuyor. Türk Telekom uygulaması üzerinden 4-13 Ekim tarihleri arasında Sil Süpür'ü kullanan bireysel müşterilere kazanacakları faydaya ek günlük 2 GB internet hediye ediliyor.

EN GÜZEL YORUMLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR

Müşterilerden gelen en pozitif 50 adet yorumu yapay zeka yardımı ile sanat eserine dönüştürülüyor. Dönüştürülen sanat eserlerin görselleri dijital bir sergi oluşturularak Mutlu Müşteriler Müzesi ismiyle açılan Instagram hesabında da paylaşılacak.