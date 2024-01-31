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Türk Telekom, Mincidelice JL Bourg'a 68-64 yenildi

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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. haftasında Türk Telekom Erkek Takımı, sahasında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'a 68-64 yenildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom : İsmail Cem Ulusoy 4, Wallace 16, Palmer 13, Yiğitcan Saybir, Enoch 4, Jones 9, Brown 11, Okben Ulubay 3, Boran Güler, Melih Doğan 2, Troy Selim Şav 2,

Mincidelice JL Bourg: Lewis 6, Risacher 4, Mike 11, Morgan 6, Kokila 7, Brown 6, Salash 9, Massa 13, Rowland 3, Julien 3

1. Periyot: 11-18

Devre: 24-39

3. Periyot: 46-57

5 faulle çıkan: 39.42 Palmer (Türk Telekom

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. haftasında Türk Telekom Erkek Takımı, sahasında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'a 68-64 yenildi.

Mücadeleye her iki takım da katı savunma yaparak başlarken, ilk 5 dakika konuk ekibin 8-6 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra boyalı alanda Massa ve Salash ile etkili olan Mincidelice JL Bourg, ilk periyodu 18-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan konuk ekip, 5-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 12 sayıya (11-23) çıkardı. Türk Telekom, Enoch ve Wallace ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da boyalı alandaki etkili oyunu sürdüren konuk ekip, 16. dakikada aradaki farkı 14 sayıya (17-31) çıkardı. Kalan dakikalarda karşılıklı basketler olurken, Mincidelice JL Bourg, soyunma odasına 15 sayı farkla 39-24 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 23. dakikası 46-33 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, bu dakikadan sonra sert savunmayla oyuna ortak olmaya çalıştıysa da mücadelenin üçüncü çeyreğini Mincidelice JL Bourg 57-46 önde geçti.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy ve Jones'la bulduğu sayılarla 32. dakikada farkı 6 sayıya (53-59) indirdi. Türk Telekom, sert savunma uyguladığı rakibi karşısında 6 dakikada potasında sadece 4 sayı gördü. Mücadelenin son üç dakikasına Mincidelice JL Bourg, 64-58 önde girdi. Türk Telekom maçın bitimine 51 saniye kala 64-64 eşitliği yakaladı. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi Mincidelice JL Bourg, 68-64 kazandı.

Organizasyonda 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen play-off umutlarını son maça taşıyan Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın son haftasında 6 Şubat'ta deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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