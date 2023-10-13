Çağdaş Bodrum Spor, Türk Telekom ile karşılaşacak

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına başlayan Bodrum ekibinde Başantrenör Ender Arslan, "Efes maçında verdiğimiz mücadeleyi verdiğimiz zaman ligdeki bütün takımları yenebilecek noktaya getirebiliriz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Çağdaş Bodrum Spor, Ankara temsilcisi Türk Telekom'la pazar günü karşı karşıya gelecek. Ligin ilk maçında zorlu rakipleri Fenerbahçe ve Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor, başkent ekibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bitez Spor Salonu'nda sürdürdü. Ligde alınan 2 mağlubiyetin ardından, tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde Bodrum ekibi, Telekom karşısında galibiyetle tanışmak istiyor. Efes maçında ortaya koydukları performansla beğeni toplayan Çağdaş Bodrum Spor, Telekom karşısında galibiyete odaklandı.

Efes karşısında ortaya koyulan performansın kendi kimlikleri olduğunu söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan, "Ligin en zorlu fikstür girişini biz yapmış olduk. Bu şekilde çektik fikstürü, bizim için önemli değil. İlk hafta Fenerbahçe, ikinci hafta Efes aynı kulvarda olduğumuz takımlar değiller. Bu hafta oynayacağımız Telekom takımı da geçen senenin EuroCup finalistiydi. Önemli bir bütçeyle yola çıkan takım. Biz kendimize odaklandık. Fenerbahçe maçında oyunun dışında hoşumuza gitmeyen şeyler vardı. Efes'e karşı ise çok daha hırslı, agresif oyunu bırakmayan bir maç ortaya koyduk. Bizim kimliğimiz de bu olacak. Rakip belirleyecek durumda değiliz. Efes maçında verdiğimiz mücadeleyi verdiğimiz zaman ligdeki bütün takımları yenebilecek noktaya getirebiliriz. O mücadeleyi vermediğimiz takdirde ligdeki bütün takımlara maç kaybedebiliriz, biz bunun farkındayız. Efes maçındaki oyuncularımın reaksiyonundan memnunum. Oyuncuların birbiriyle uyumu, idmanlarda ortaya koydukları performans ben zaten sezon başında beri hepsinden çok memnunum. Sezon sonu hedefimiz yola çıkarken, bu sezon ligde sağlam adımlarla durabilmek ve lige girişi sağlam yapabilmek diye belirledik. Bu değişebilir, biz maç maç yolda hedefimize karar vermek daha mantıklı geliyor" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bodrum Spor'un büyük başarı ile Süper Lig'e çıktığını söyleyen takımın tecrübeli oyuncularından Hakan Yapar, "Çok kısa süre içerisinde örneği olmayan bir başarı var. TBL2'den ilk sene de hemen TBL ve daha sonra Türkiye'de en üst lige çıkmak başarı ve emek isteyen bir şeydi. Bunu yaparken doğru ekibi, doğru oyuncuları bir araya getirebilmek önemliydi. Bu konuda yönetimimiz ve başkanımız hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük fedakarlıklar yaptı. Başarılar bizim için önemli ve biz de bu başarıları daha da ileri taşıyarak hedeflenen, istenilen düzeye getirmek istiyoruz. Her sene üzerine koyup, bu işin sonunda Avrupa'ya giden bir organizasyon oluşturmak istiyoruz, hedefimiz bu yönde. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama Efes maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu hafta Telekom'la oynayacağız ve oraya kazanmaya gidiyoruz. Süper Lig'deki ilk galibiyeti almaya çalışacağız" diye konuştu.

Takımın yeni transferlerinden Jaron Jahnson ise, "Bodrum'da olmaktan gayet mutluyum. Çok güzel bir şehir, 3 yıllık bir takıma bu şekilde desteğimin olmasından dolayı mutluyum. Takım her gün daha iyiye gidiyor. Buraya her gün gelerek daha iyi antrenmanlar yapıyoruz. Takımı daha iyi yerlere götüreceğiz. Geçmiş 2 maç için; geçmiş, geçmişte kalmıştır. Önümüzdeki maçta daha iyi performans sergileyeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA