Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 17 Aralık Pazar günü saat 18:00'de başlayacak. Maçı Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.