Karla Kaplı Ardahan'da Arıza Yaşanan Vericiye AFAD Paletli Aracıyla Ulaşıldı
Karla kaplı Ardahan'da yaşanan arıza nedeniyle Türk Telekom ekibi, AFAD'ın paletli aracıyla vericiye ulaştırıldı. Ekip, sorun yaşanan vericiye müdahale ederek işlemlerini tamamladı.
Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paletli aracıyla ulaştırıldı.
Türk Telekom Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, yoğun kar nedeniyle Ardahan-Artvin arasında 2 bin 581 rakımlı bölgedeki verici istasyonunda yaşanan arızaya müdahale edemedi.
AFAD'tan destek isteyen ekibe, kurumun paletli aracı yönlendirildi.
Paletli araca alınan arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşıp sorun yaşanan vericiye ulaştı.
İşlemlerini tamamlayan ekip, yine paletli araçla il merkezine döndü.