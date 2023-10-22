Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u evinde 100-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da galibiyetin yanında takımın yükselen formu da taraftarı sevindirdi.

Rakibi önünde ilk periyotta 11 sayı farkla yenik duruma düştükten sonra müthiş bir geri dönüşle oyunu domine eden Kaf-Kaf'ta ilk maçlarda eleştirilen yeni transferlerden pivot Carey farkını ortaya koydu. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende önünde de çok iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki genç pivot, Telekom karşısında tek şut kaçırıp 20 sayı, 7 ribaundla oynadı.

İlk hafta Aliağa Petkimspor deplasmanında tutuk kaldıktan sonra kendini bulan takımın yıldızı McCollum,18 sayı, 8 asist, 4 ribaundla galibiyete büyük katkı yaptı. Karşıyaka takım halinde 19'da 18 serbest atış isabeti yakalarken, kenardan gelen oyuncular 49 sayı üretti. Ligde 4 maçta 2 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon lig ve Avrupa'da evinde oynadığı 3'üncü maçtan da zaferle ayrıldı.

UFUK SARICA: KEŞKE SALON DOLU OLSAYDI

"Planlarımız arasında her zaman benchi kullanmak var" diyen başantrenör Ufuk Sarıca, "Maça eksi 8'le başladık, 8-0 seri yedik. Orası suniydi. Değişikliklerle enerjiyi lehimize çevirdik. İkinci periyodun sonlarına doğru tepeden oynadığımız pick and rollerle bütün oyunu çözdük. Çünkü oralarda Türk Telekom'un da zaafı vardı. Ritmi elimize alıp çok da iyi savunma yaptık. Bunun altını çizmek istiyorum. İlk yarıda yaptığımız savunma da faktör oldu. Sonuçta ikinci yarıda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ki bunu soyunma odasında takıma da söyledim. Basketbolun içinde ritim ve oyunun kontrolü var ve biz o kontrolü kaybetmedik diye düşünüyorum. Maçın sonuna kadar da iyi basketbol oynadık. Bu haftayı iyi iş yaparak bitirdik. Hafta içinde de güzel bir galibiyet almıştık. Keşke bütün salon dolu olsaydı. Hafta içinde de yarısı dolu olan tribüne oynadık. Alışık değiliz. Gelenlere teşekkür ediyorum. Oyuncularımı da bu hafta için tebrik ediyorum" dedi.