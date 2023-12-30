Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom'u mağlup etti

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 22, Berkan Durmaz 8, Mitchell 9, Delgado 14, Needham 12, Allman 1, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 2, Egehan Arna 3, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu, Ahmet Ata Özbek

TÜRK TELEKOM: Wallace 18, Yiğitcan Saybir 4, Enoch 15, İsmail Cem Ulusoy 10, Palmer 8, Okben Ulubay 5, Brown, Selim Şav 2, Boran Güler 4, Mevlüt Melih Doğan, Mehmet Yağmur

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

DEVRE: 39-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-47

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde Türk Telekom'u 77-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Siyah-beyazlı ekipte 22 sayıyla Jonah Mathews oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 10'uncu galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 8'inci mağlubiyetini aldı.