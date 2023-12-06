Aliağa Petkimspor Son 3 Maçta Kaybederek 7. Sıraya Geriledi

Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 haftada karşılaştığı Beşiktaş, Fenerbahçe ve A. Efes'e kaybederek 3'te 0 yapan Aliağa Petkimspor, bu sonuçlarla birlikte ligde 7. sıraya kadar geriledi.

Basketbol Süper Ligi'ne etkili bir giriş yaparak ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde oynadığı son 3 maçta ilk olarak Beşiktaş'a konuk olan İzmir ekibi, rakibine 66-62 mağlup oldu. Daha sonraki hafta da bu kez Fenerbahçe deplasmanına giden Aliağa Petkimspor, sarı-lacivertlilere 96-85 kaybederek arka arkaya iki dış saha maçından da eli boş döndü. Aliağa Petkimspor, 3 maçlık zorlu fikstürünün son maçında ise A. Efes'i konuk etti. Normal süresi eşitlikle biten karşılaşma uzatmaya gitti ve uzatmalarda da istediği performansı sergileyemeyen İzmir temsilcisi, rakibine 101-92 kaybetti. Böylece üst üste 3. yenilgisini alan İzmir ekibi, bu sonuçlarla birlikte ligde 7. sıraya kadar geriledi.

Başantrenör Burak Gören ve öğrencilerinin bu kötü havayı dağıtmak için 10 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta Türk Telekom'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. - İZMİR