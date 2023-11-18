TOFAŞ, Türk Telekom'u mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Türk Telekom'u 79-62 yendi.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Özgür Cengiz 7, Winston 16, Tevfik Akdamar, Homesley 13, Batın Tuna Tolga Geçim 4, Ege Demir, Obrien 10, Sakic 10, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 6
TÜRK TELEKOM: Mcduffie 2, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 10, Palmer Jr 12, Adams 4, Wallace, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 3, Troy Selim Şav 3, Enoch 13, İsmail Cem Ulusoy 8
1'İNCİ PERİYOT: 19-12
DEVRE: 46-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 79-62 yendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor