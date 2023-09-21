Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde müzikseverlerle buluşuyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden değerli isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Festival süresince açık hava sahnesinde film gösterimleri, sanatçı katılımlı buluşmalar, oyunseverlere yönelik turnuvalar, girişimcilik sohbetleri ve fotomaraton etkinlikleri düzenlenecek.

15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde birbirinden değerli isimler müzikseverlerle buluşacak. Festival süresince misafirler, açık hava sahnesinde film gösterimleri, sanatçı katılımlı buluşmalar, oyunseverlere yönelik turnuvalar, girişimcilik sohbetleri ve foto maraton etkinlikleriyle keyifli deneyimler yaşayacak.

Türkiye'nin 11 farklı şehrini kültür sanat etkinlikleriyle renklendiren Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin İstanbul ayağı 30 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sanatın kalbinin attığı Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek dokuz farklı müzisyen ve müzik grubu, en sevilen şarkılarını İstanbullular için söyleyecek. Festival süresince ziyaretçiler, pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin en beğenilen filmlerini açık havada izleyecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.

KONSERDEN SİNEMAYA, OYUNDAN SÖYLEŞİYE…

Türk Telekom'un yeni nesil teknolojilerini sanatla birleştirdiği Atatürk Kültür Merkezi'nde dijital deneyimler sunan Robot Cafe'si ve Türk Telekom Prime Lounge festival boyunca ziyaretçilere kapısını açıyor. Konserler ve film gösterimleriyle şehrin havasını değiştiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, oyunseverler için düzenlenecek yüksek katılımlı GAMEON Weekend etkinliği, ödüllü sahne yarışmaları, fotoğraf sergisi ve söyleşilerle misafirlerine dolu dolu bir festival yaşatmaya hazırlanıyor.