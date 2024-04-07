Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmada yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: ENKA

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, İsmail Binbir

Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Yunus Sonsırma 16, Zoriks 5, Aldridge 3, Simmons 19, Emre Tanışan 3, Starks 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin

Türk Telekom : Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 21, Jones 13, Enoch 21, Boran Güler 6, Mehmet Yağmur, Brown, Okben Ulubay 2, Troy Selim Şav 2

1. Periyot: 25-20

Devre: 47-44

3. Periyot: 63-65

Normal süre: 83-83

Beş faulle çıkanlar: 39.13 Aldridge (Aliağa Petkimspor), 39.35 Enoch ( Türk Telekom )

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında normal süresi 83-83 biten maçta Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmada 96-94 yendi.

İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta son bölümde Mahir Ağva ile etkili olan ev sahibi ekip periyodu 25-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 11 sayıya (34-23) yükselten Aliağa Petkimspor, rakibinin son bölümde Wallace'la farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 47-44 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Boran Güler, Palmer ve Wallace'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, 24. dakikada rakibine 53-51 üstünlük kurdu. Türk Telekom, periyodu 65-63 önde bitirdi.

Dördüncü periyodun son 2 dakikasına 77-77 eşitlikle girilirken, konuk ekip bitime 2,7 saniye kala Jones'un basketiyle 83-82 öne geçti. Aliağa Petkimspor'da Simmons'un 2 faul atışından birinden faydalanmasıyla maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı.

Uzatma periyodunda farkı 8 sayıya (93-85) çıkaran Aliağa Petkimspor karşısında toparlanan Türk Telekom, bitime 7 saniye kala Palmer'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 94-95. Aliağa Petkimspor, müsabakadan 96-94 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title