Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmada yendi
Salon: ENKA
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, İsmail Binbir
Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Yunus Sonsırma 16, Zoriks 5, Aldridge 3, Simmons 19, Emre Tanışan 3, Starks 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin
Türk Telekom : Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 21, Jones 13, Enoch 21, Boran Güler 6, Mehmet Yağmur, Brown, Okben Ulubay 2, Troy Selim Şav 2
1. Periyot: 25-20
Devre: 47-44
3. Periyot: 63-65
Normal süre: 83-83
Beş faulle çıkanlar: 39.13 Aldridge (Aliağa Petkimspor), 39.35 Enoch ( Türk Telekom )
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında normal süresi 83-83 biten maçta Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmada 96-94 yendi.
İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta son bölümde Mahir Ağva ile etkili olan ev sahibi ekip periyodu 25-20 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında farkı 11 sayıya (34-23) yükselten Aliağa Petkimspor, rakibinin son bölümde Wallace'la farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 47-44 üstün gitti.
Üçüncü periyoda Boran Güler, Palmer ve Wallace'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, 24. dakikada rakibine 53-51 üstünlük kurdu. Türk Telekom, periyodu 65-63 önde bitirdi.
Dördüncü periyodun son 2 dakikasına 77-77 eşitlikle girilirken, konuk ekip bitime 2,7 saniye kala Jones'un basketiyle 83-82 öne geçti. Aliağa Petkimspor'da Simmons'un 2 faul atışından birinden faydalanmasıyla maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı.
Uzatma periyodunda farkı 8 sayıya (93-85) çıkaran Aliağa Petkimspor karşısında toparlanan Türk Telekom, bitime 7 saniye kala Palmer'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 94-95. Aliağa Petkimspor, müsabakadan 96-94 galip ayrıldı.