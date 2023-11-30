Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom karşılaşmasıyla taraftarıyla buluşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, deplasman haftasının ardından 2 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom karşılaşmasıyla yeniden taraftarıyla buluşacak. Saat 13.00'te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdüren Manisa BBSK'da tek hedef galibiyet.

Manisa BBSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 10'uncu hafta maçında evinde Ankara temsilcisi Türk Telekom'u ağırlayacak. Mücadele 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. Deplasman haftasının ardından evine dönen yeşil-beyazlı takımda hedef evinde bir galibiyete daha imza atmak olacak. Maçın biletleri de maça gelmek isteyen taraftarlar Passo.com'dan ve Mümin Özkasap Stadı'ndaki satış ofisinden biletlerini alabilecekler. - MANİSA