Türkiye'de En Hızlı İnternet Sunan Sağlayıcılar

Speedtest tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye'de en hızlı internet sunan sağlayıcılar TurkNet, Turksat, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olarak sıralandı. TurkNet sabit internet hızında birinci olurken, Turkcell mobil internet hızında birinci oldu.

Türkiye'de internet altyapısı için yapılan yatırımlar sürekli olarak artıyor. Tabii bunu biz değil, sağlayıcılar söylüyor. Peki bu yatırımlar internet hızlarını artırıyor mu? Speedtest tarafından yayınlanan veriler, bu sorunun cevabını verdi. İşte Türkiye'de en hızlı internet sunan sağlayıcılar…

Türkiye'de en hızlı internet sunan sağlayıcılar

İnternet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest, 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye'de en hızlı sabit ve mobil internet sağlayıcılarını veriler eşliğinde sıraladı. Buna göre TurkNet, sabit internette ortalama 64.31 Mbps indirme hızı ile birinci oldu.

İkinci sırada ise ortalama 46.66 Mbps indirme hızı ile Turksat yer aldı. Hemen ardından onu 38.54 Mbps ile Turkcell takip etti. Üçüncü sırada ise 28.16 Mbps ile Türk Telekom'u görüyoruz. En son sırada ise ortalama 26.40 Mbps indirme hızı sunan Vodafone yer alıyor.

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Sabit internet için paylaşılan verileri yakından incelediğimizde bütün sağlayıcıların bir önceki çeyreğe göre sayı olarak ilerleme bir kat ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu mobil internet için de geçerli mi? Bu verileri de inceleyelim.

Rapora göre Türkiye'de en hızlı mobil internet sunan sağlayıcı, Turkcell. Ortalama 57.60 Mbps indirme hızı sunan şirketi hemen ardından 28.56 Mbps ile Türk Telekom takip ediyor. Sonuncu sırada ise 19.58 Mbps ile Vodafone bulunuyor.

İşte en hızlı sabit internet sunan sağlayıcılar;

SıraSağlayıcıOrtalama İndirme Hızı (Mbps) 1TurkNet64.31 Mbps2Turksat46.66 Mbps3Turkcell38.54 Mbps4Türk Telekom28.16 Mbps5Vodafone26.40 Mbps

İşte en hızlı mobil internet sunan sağlayıcılar;

SıraSağlayıcıOrtalama İndirme Hızı (Mbps) 1Turkcell57.60 Mbps2Türk Telekom28.56 Mbps3Vodafone19.58 Mbps

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz ve sunulan hız değerlerinizden memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.