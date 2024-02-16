NET GSM nedir, NETGSM kimin, sahibi kim 0510…?

"0510 22X XXXX" numara blokuyla abone alımına başlayan Netgsm, sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurarak mobil telefon hizmeti sunuyor. Şirket, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4. operatör olarak yerini aldı. NET GSM nedir, NETGSM kimin, sahibi kim?

NET GSM NEDİR?

Telekomünikasyon, internet servis sağlayıcılığı, sabit telefon hizmetleri gibi belgeleri 2009 yılından sonra alarak hizmet vermeye başlayan NETGSM Bilgi Teknolojileri A.Ş. şimdi de Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olmaya hazırlanıyor.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirtti. Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

SANAL MOBİL ŞEBEKE HİZMETİ NEDİR?

Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"ALTYAPI YAZILIMLARININ ÇOĞU TÜBİTAK DESTEKLİ"

Altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini vurgulayan Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübeye ve altyapıya sahip olduklarını anlattı.

ABONELİKLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Adem Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık." dedi.

DİĞER OPERATÖRLERİN NUMARALARI TAŞINABİLECEK

Farklı GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini öğrenildi. Şirketin hedefi ise, bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmak.