Türk Telekom İnternet Tarifelerine Zam Geldi

Türk Telekom, bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam yapacağını duyurdu. Zam ücretleri 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Türk Telekom, az önce yaptığı duyuruyla İnternet tarifelerinin fiyatlarında güncelleme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam göze çarptı. Zam ücretleri 1 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

İnternet zammı, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak

Türk Telekom, bireysel internet tarifelerinde, Alo dakika paketlerinde, Statik IP liste fiyatı ve devir, hat dondurma, hat kapama gibi tek seferlik işlem ücretlerinde zam gerçekleştirdi. Öte yandan gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

?????1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.

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1 Ekim 2023 tarihinden itibaren ile geçerli olacak fiyat değişikliklerini görmek için? aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bireysel Tarifeler!

Kurumsal Tarifeler!

Diğer Ücretler!

Yazlık İnternet Paketleri!