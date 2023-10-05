Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi, Akm'de açıldı

Bakan Ersoy: "Türk gençliği kendisine sunulan imkanları nasıl başarıya dönüştürdüğünü her seferinde göstermektedir"

"teknoloji alanında ortaya konan başarılar geleceğe daha güvenle bakmamıza imkan sağlıyor"

İSTANBUL - Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'ni kurdu. Merkezde, ortak çalışma alanı içinde paylaşımlı ofis, toplantı odası, demo alanı ve etkinlik alanı yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk gençliği kendisine sunulan imkanları nasıl başarıya dönüştürdüğünü her seferinde göstermektedir. Son yıllarda kültür, sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere özellikle teknoloji alanında ortaya konan başarılar geleceğe daha güvenle bakmamıza imkan sağlıyor" dedi.

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu ve teknoloji ile kültür sanatın buluşma noktası Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'ni kurdu. Merkezde, ortak çalışma alanı içinde paylaşımlı ofis, toplantı odası, demo alanı ve etkinlik alanı yer alıyor. Ayrıca, girişimcilere ücretsiz ve fiber hızında internet hizmeti sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ederken, Türk Telekom, ana destekçisi olarak teknoloji ve kültür sanatı buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ), girişimciler için bir deneyim ve buluşma alanı olan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi dünyanın en dinamik genç nüfusuna sahip ülkelerinden biriyiz. Türk gençliği kendisine sunulan imkanları nasıl başarıya dönüştürdüğünü her seferinde göstermektedir. Son yıllarda kültür, sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere özellikle teknoloji alanında ortaya konan başarılar geleceğe daha güvenle bakmamıza imkan sağlıyor. Örneğin, Teknofest'lerde gördüğümüz heyecan, enerji ve hepsinden daha önemlisi gençlerin vatanımız için sahip olduğu üretme azmi gençlere güvenmemizin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kim ne dersin desin, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gençlerimize sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Onlardan aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu kapsamda oluşturduğu programlar ve yaptığı yatırımlarla Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine destek olan Türk Telekom'u tebrik ediyorum. Türk Telekom'un ortaya koyduğu bu vizyonun, yenilikçi fikirlerin gelişimine sağladığı katkının ve özellikle Türk gençlerine olan güveninin diğer kurumlar için de örnek alınacak bir durum olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine dönük Türk Telekom tarafından oluşturulan girişimcilik programı tamamlayan gençlerin bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermesi ülkemiz açısından gurur duyulacak bir gelişmedir. Birbirinden farklı alanlarda ortaya konan başarı, Türk Telekom'un ne kadar doğru bir planlama içinde olduğunu gösteriyor. Ülkemizde kültür ve sanatın gelişimine de ciddi katkılar sağlayan Türk Telekom'un, AKM Girişimcilik Merkezi'nde yenilikçi fikirlerin oluşumuna, gençlerin dünya ile rekabetine de çok anlamlı destekler sağlayacağına inanıyorum. AKM'deki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile girişimciler; hayallerini teknoloji ile birleştirip, değer oluşturacak fikir ve projelerini bu mekanda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır. Girişimcilerin ihtiyaçlarının büyük oranda karşılanacağı bu merkezde gençlerimiz aynı zamanda Türk Telekom'un teknoloji alanındaki deneyim ve tecrübesinden de faydalanacaklardır. AKM'deki Türk Telekom Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyor, Türk insanına, gençlerine güvenlerinden ötürü Türk Telekom'u ve projede emeği geçen herkesi kutlayarak, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Merkezimiz dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil edecek birçok fikre ilham olacak"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise, şu açıklamalarda bulundu: "Türk Telekom olarak, kurumsal girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ile girişimcilik ekosistemine, fikirlerini daha da ileriye taşıyacak kapılar açmak ve ekosistemi büyüterek bu alanda Türkiye'yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'daki ofisi ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak bir köprü olmayı hedefliyoruz. Sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zeka destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz."

Türk Telekom olarak, bugüne kadar öncü teknoloji birikimini Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatla harmanladıklarını söyleyen Önal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen çeşitli konser ve etkinliklerle devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, tüm coşkusu ile AKM'de sürüyor. Şehrin atmosferini değiştiren festival boyunca misafirler, açık hava sahnesinde film gösterimleri, sanatçı katılımlı buluşmalar, oyunseverlere yönelik turnuvalar, girişimcilik sohbetleri ve fotomaraton etkinlikleriyle keyifli deneyimler yaşamaya devam ediyor. Bu heyecan sürerken, Türk Telekom olarak, bugüne kadar AKM'de kültür sanata aktardığımız teknoloji birikimimizi, bugün aynı zamanda, ekonomik büyümede önemli etkiye sahip olan girişimleri desteklemek için seferber ettik. Bu kapsamda; geleceği inovasyon kültürü ile şekillendirmek için AKM'de kurduğumuz Girişimcilik Merkezi'nde tıpkı Eminönü'ndeki Santral binasında olduğu gibi girişimlerimize yeni bir çalışma ortamı sunuyoruz" dedi.

Önal, "Geleceğe yön verenlerin buluşma noktası niteliğindeki merkezimiz dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil edecek birçok fikre ve girişime ilham olacak. Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezimizin herkese hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde aynı anda 20 kişinin çalışacağı ortak alan ve seminer düzenleyebilecekleri etkinlik alanı yer alıyor. Ortak çalışma alanı içerisinde, girişimcilere paylaşımlı ofis, toplantı odasının yanı sıra kendi ürünlerini tanıtabilecekleri bir demo alanı ile ücretsiz ve fiber internet imkanı sağlanıyor. Girişimcilere teknoloji desteğinin sunulacağı merkezde ayrıca bir dış mekan dinlenme ve kafe alanı da mevcut. Girişimler, geliştirdikleri ürün ve servisleri Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşturacaklar.

Girişimcilik ekosistemindeki herkese açık

Merkez, çalışma alanları ve imkanlar tüm girişimcilik ekosistemine açık olacak. Merkezden yararlanmak isteyen girişimciler, ttventures.com.tr/santral/basvuru-formu/ adresi üzerinden katılım formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek. Onay mailini alan girişimciler, çalışmalarını Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde yürütebilecek.

Türk Telekom Ventures yerli girişim ekosisteminin potansiyelini globale taşıyor

Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi olarak erken ve orta aşama girişimleri Türk Telekom destekleri ve yatırımı ile büyüten Türk Telekom Ventures, bugüne kadar 16 farklı girişime yatırım yaptı. Yeni dönem yatırımlarını Türk Telekom Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yapan şirket, özellikle Türk Telekom ile sinerji oluşturabilecek sağlık, eğitim, yapay zeka temelli dijital çözüm alanlarında faaliyet gösteren girişimleri hedefliyor.

PİLOT mezunu girişimler fikirlerini anlattı

Açılışta, TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından Syntonym, MYTH.AI, Speedy ve Aivisiontech gerçekleştirdikleri demo'lar ile yenilikçi proje ve fikirlerini katılımcılara sunma fırsatı buldu. Görsel veri toplama ve işlemeye yönelik "Sentetik Veri Anonimleştirme" teknolojisi çözümü sunan Syntonym, daha önce aldığı yatırımlarla ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi hedeflerken, kısa süre önce de yapay zeka kullanarak sentetik veri yazılımını yurtdışına açacağını duyurdu. Tasarım alanında; yüksek çözünürlükte desen oluşturma, stil aktarımı, doku sentezi ve görüntü arşivi dijitalleştirme gibi birçok özelliği etkileyici bir kolaylıkla bir araya getiren MYTH.AI, şirketlerin tasarım departmanlarında dijital dönüşüm sağlıyor. Yurtdışı satışlarını İtalya bölgesine yapan MYTH.AI, 2023 son çeyreği itibariyle İngiltere'ye açılmayı planlıyor. Speedy ise, uçtan uca otonom online market sistemi olarak PİLOT'un 10. Dönem girişimleri arasında yer alıyor. Girişim, ilerleyen dönemde seri üretim süreçlerine ve yurt dışı operasyonlarına hız vermeyi hedefliyor. Sporcu sakatlıklarını kullandığı yapay zeka teknolojisi ve termal görüntüleme ile erken tespit eden ai4sports yazılımının mimarı Aivisiontech de özellikle kadın sporcular ve e-Spor alanında sahip olduğu çözümlerle dikkat çekiyor.