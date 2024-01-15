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Türk Telekom'un Playstore.com'da En Çok İndirilen Oyunlar Açıklandı

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Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore.com, 2023'ün en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı. Aksiyon gerilim türündeki oyunlar zirvede yer aldı.

Türk Telekom'un birçok yapımda indirimli fiyatlar ve farklı ödeme seçenekleri sunduğu dijital oyun platformu Playstore.com, 2023'ün en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı. Zirvede aksiyon gerilim türündeki oyunlar yer aldı. İşte en çok indirilen oyunlar…

Playstore'da en çok indirilen oyunlar!

Playstore.com, en çok indirilen oyunlar listesini açıkladı. Oyunseverler bu yıl en çok Marvel's Spider-Man Remastered (PC), God of War (PC), Mount & Blade II: Bannerlord, Far Cry 6, Days Gone, Victoria 3, Back 4 Blood, The Quarry, Sifu, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (PC), Godfall Ultimate Edition ve Gotham Knights oyunlarını satın aldı ve indirdi.

Marvel's Spider-Man Remastered, en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce bilinen Spider Man'dan farklı bir deneyim yaşatan Spider Man Remastered, yenilenen Peter Parker ile beğeni topladı.

https://shiftdelete.net/en-cok-indirilen-playstation-oyunlari-kasim-listesi

İkinci sırasında God of War bulunuyor. God of War, vahşi İskandinav topraklarında oyun tutkunlarını yolculuğa çıkarıyor. Üçüncü sırada ise yerli ama dünyaca bilinen popüler bir yapım olan Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor. Orta Çağ savaş simülasyonu olan Mount & Blade serisi bu yapımla da bir kez daha zirveyi zorluyor.

Steam veya Epic Store yerine Playstore'un oyuncular tarafından tercih edilmesinin nedenleri arasında ise Türk Telekom müşterilerinin yaptıkları satın alımları internet faturasına ek 12 aya varan taksit ile ödeyebiliyor oluşu yer alıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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