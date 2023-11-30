Türk Telekom İnternet Paketleri

GSM operatörleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Türk Telekom, kullanıcılara çeşitli internet paketleri sunuyor. Aylık, haftalık, sosyal medya ve ek paketler arasından ihtiyaca uygun seçenekler bulunuyor.

Günümüzde dijital alışkanlıklar daha da kalıcı bir hal aldı. GSM operatörleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Türk Telekom da her kullanıcıya hitap edecek seçenekler sunuyor. Bu seçenekler arasından ise ne çok tercih edilenler ise internet paketleri oluyor. Peki, Türk Telekom internet paketleri neler? İşte detaylar!

İhtiyaca uygun Türk Telekom internet paketleri!

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internet, günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle de Türkiye'de GSM operatörleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Türk Telekom, sunduğu paketlerle öne çıkıyor. Bu yazımızda da Türk Telekom internet paketleri seçeneklerini hazırladık.

Yeni müşteriler ve mevcut müşteriler için tarife ve paketler arasında aylık, haftalık, sosyal medya ve standart ek paketler yer alıyor. Ayrıca Türk Telekom mobil üzerinden tarifenize ek olarak da pek çok hediye dakika, SMS ve internet kazanabilirsiniz.

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Aylık internet paketleri

6 GB internet1 GB internet2 GB internet4 GB internet8 GB internet10 GB internet15 GB internet25 GB internetFiyat85 TL60 TL65 TL75 TL95 TL110 TL125 TL145 TLUygulamaAYLIK 6GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 1GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 2GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 4GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 8GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 10GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 15GB yazıp 5555'e mesajAYLIK 25GB yazıp 5555'e mesaj

Haftalık internet paketleri

Haftalık 1 GB Haftalık 2 GB Haftalık 4 GB Fiyat49 TL59 TL69 TLUygulama1HAFTA 1GB yazıp 5555'e mesaj1HAFTA 2GB yazıp 5555'e mesaj1HAFTA 4GB yazıp 5555'e mesaj

Sosyal medya paketleri

YouTubeYouTubeYouTubeİçerikHaftalık 10 GB internetAylık 10 GB internetYouTube'da sınırsız internetFiyat65 TL80 TL145 TL

Ek internet paketleri