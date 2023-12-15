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Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği Düzenlendi

15 Aralık 2023 13:45 Güncelleme: 13:46 Abone Ol

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Türk Telekom İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yerli üretimin teşvik edilmesi vurgusu yapıldı. Programda öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterisi de yer aldı.