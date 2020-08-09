flaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dört günlük Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dört günlük Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Havayolunda 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren hatlarında 27 bin 923 yolcu taşıdık. Bayramda otoyollarımızdan 3 milyon 194 binin 394 araç geçti. Marmaray ve Başkentrayda da 1 milyon 715 bin 976 yolcu seyahat etti" dedi.

Kaynak: DHA