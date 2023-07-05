Kurban Bayramı'nda 21 Milyar Dakika Görüşme Yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda cep telefonlarıyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme yapıldığını ve 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj (SMS) gönderildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda cep telefonlarıyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme yapıldığını ve 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj (SMS) gönderildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde kara, hava ve demir yollarında yaşanan yoğunluğun telefon trafiğine de yansıdığını ifade etti. Uraloğlu, "Bayramda telefonlar hiç susmadı. Bayram tatilinde vatandaşlar, ülkemizde hizmet veren üç GSM operatörü üzerinden, cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca bu tarihler arasında 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj etkileşimi gerçekleşti. İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin, diye altyapı çalışmalarını güçlendirdik. Bu hizmetlerimizi teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle biz de yenileniyoruz. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.