Erdoğan: Vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza geçmeye davet ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, döviz mevduat hesaplarının halen çok yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızın sağladığımız imkanlardan faydalanarak, dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, döviz mevduat hesaplarının halen çok yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızın sağladığımız imkanlardan faydalanarak, dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretler ve katıldığı programlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, programlardaki işlerin takibini yapmak, yeni projeler geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Dünyanın, yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde hem ülkemizi bu fırtınadan sahile selamete çıkartmak hem önümüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacağız. İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek programlarımızı kararlılıkla uygulamaya, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin, boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan, insanımızın önüne herhangi bir vizyon ve umut koymayan polemiklerle, kavgalarla, itiş kakışlarla kaybedecek vaktinin, enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Pancar üreticilerine verilecek avans, kota tamamlama primi ve posa bedellerinde yüzde 100'e varan oranlarda artış yaptıklarını belirten Erdoğan, "Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteği ile birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecek. Çiftçilerimizi 2022'deki hasat döneminde desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bir başka konu elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla, 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğal gaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz. Tüm bu hususların da milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.