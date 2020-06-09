Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)
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Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)

TERÖRİSTLERİN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİİç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin silah ve mühimmatları da ele geçirildi.

Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)
09.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:23

TERÖRİSTLERİN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin silah ve mühimmatları da ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 el bombası, tabanca, çok sayıda mermi, silah dürbünü, fünye, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ve harita ele geçirildi. 

 


Kaynak: DHA

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