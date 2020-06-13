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Eskişehir'de 2 eve koronavirüs karantinasıESKİŞEHİR'de Covid-19 testleri pozitifi çıkan Suriyeli ve Afganistan uyruklu 2 kişinin ailelerinin yaşadığı iki evdeki 11 kişi karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
13.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:07

Eskişehir'de 2 eve koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'de Covid-19 testleri pozitifi çıkan Suriyeli ve Afganistan uyruklu 2 kişinin ailelerinin yaşadığı iki evdeki 11 kişi karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde oturan Suriyeli kadın, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından Suriyeli kadın, eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı tek katlı evde karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler tarafından evin girişi demir bariyerlerin yanı sıra güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

AFGANİSTANLI AİLEDE KARANTİNADAGökmeydan Mahallesi'nde oturan Afganistan uyruklu bir kişi de görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Afganistan uyruklu kişi tedavi altına alınırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca pozitif vakanın 6 kişilik ailesinin yaşadığı bir apartmanın 5'nci katındaki daire karantina altına alındı. Bekçiler apartmanın girişinde güvenlik tedbiri aldı. İki evde karantina kararının ardından Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapılarak ilaçlandı. Karantinaya alınanların tüm ihtiyaçlarının Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Suriyeli kadının yaşadığı ev-Kapıdaki bekçiler-Demir bariyer ve güvenlik şeridi-Evden genel görüntüler-Afganlı ailenin yaşadığı apartman-Kapısındaki bekçiler-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Pompalıyla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Bursa'da pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı, cep telefonuyla görüntülendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'nde cadde üzerinde otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 16 Z 7100 plakalı otomobili takibe aldı. Sokak aralarına giren otomobili durdurmak için kontrol noktaları oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil Suyolu Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü Ali B. (35) ile yanındaki Yaşar Y. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelilerin havaya ateş açtıkları pompalı tüfek de otomobilde bulundu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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