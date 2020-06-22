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Ölü köpeklerin taşınma usulü tepki çekti, Belediye Başkanı özür dilediBOLU Belediyesi'ne bağlı barınakta ölen köpeklerin, çöp kamyonuyla taşındığı görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
22.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:52

Ölü köpeklerin taşınma usulü tepki çekti, Belediye Başkanı özür diledi

BOLU Belediyesi'ne bağlı barınakta ölen köpeklerin, çöp kamyonuyla taşındığı görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan özür dilerken, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu.

Bolu'da, Mahmut Alan isimli bir vatandaş, Bolu Belediyesi'ne bağlı bir çöp kamyonunda ölü köpeklerin taşındığını gördü. Alan, kamyonu durdurarak, kamyonun arkasındaki köpekleri görüntüledi. Görüntülerde çöp kamyonundaki ölmüş halde bulunan köpeklerin görüntüsü ve kamyon sürücüsü ile videoyu çeken vatandaş arasındaki diyaloglar yer aldı. Görüntülerdeki köpeklerin Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta hastalık sonucu ölen köpekler olduğu öğrenildi. Söz konusu görüntüler ve telef olan köpeklerin taşınma usulü tepki çekti. Görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada yayıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görüntülerin ardından açıklama yaptı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Başkan Özcan açıklamasında, tüm vatandaşlardan özür dilediğini belirterek, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu. Özcan şunları söyledi:

"Sorumlulara bunun hesabını sormak belediye başkanı olarak benim borcum. Ben bu görüntüleri Türkiye'de izleyen tüm vatandaşlarımızdan Bolu Belediye Başkanı olarak özür diliyorum. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bugünkü görüntüleri ben de çok ama çok üzülerek izledim. Öncelikle bu olay Bolu Belediyesi'ne hiç yakışmadı. Her şeyden önce Hayvan Hakları Komisyonu kurmuş olan, hayvanlara eziyet etmek başta olmak üzere birçok konuda idari para cezası kararları almış olan bir belediyeyiz. Evet, burada Veteriner İşleri Müdürümüzün çok ağır bir ihmali ve kusuru var. Böyle hatalar affedilemez. Ben görüntüleri gördüğüm an Veteriner İşleri Müdürü'nün görevden alınması ve soruşturma açılması talimatını verdim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bunun üzüntüsünü tüm hayvanseverler ile birlikte paylaşıyorum.ö

"ÖLEN HAYVANLARI USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE GÖMÜYORUZöHayvan ölümlerinde usulüne uygun prosedür uygulandığını belirten Özcan, "Yani orada kendi barınağımızda bir hayvan ölüyor, en azından o hayvanı doğru dürüst defnedersiniz. Bir çöp gibi gömülmeye gönderilmesi hiç hoş değil. Kaldı ki biz bu tür sokakta, barınakta veya mezbahanede ölen hayvanları temizlik işleri müdürlüğümüzün yanındaki arazide usulüne uygun şekilde gömüyoruz ve kireçliyoruz. Dolayısıyla bu uygulama geçmişten beri bu şekildeyken, bugün bu yapılanı görmek beni çok üzdüö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ölü köpeklerin kamyon arkasındaki görüntüsü-Videoyu çeken vatandaş ile çöp kamyonu şoförü arasındaki diyaloglar

-Başkan Özcan'ın açıklaması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Hurda yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hurda yüklü kamyon, yol kenarına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Tavşanlı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Kılıç (34), yönetimindeki 41 YM 951 plakalı hurda yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetti. Kamyon, yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat Kılıç ile kamyondaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yola saçılan hurda parçaları, ekipler tarafından temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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