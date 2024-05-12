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Bolu'da Ters Yöne Giren Otomobil Çocuğa Çarptı

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Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde ters yöne giren bir otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk bacağından yaralandı.

Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde ters yöne giren bir otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Yolun karşısına geçmek için koşan çocuk, aracın çarpışması neticesinde bacağından yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haznedarlar Sokak üzerinde seyreden Yavuz U. yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne gitmek üzere Şeref Sokağa girdi. Otomobiliyle ters yöne giren Yavuz U., sokak üzerinde karşıya koşarak geçmek isteyen 7 yaşındaki E.E'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk bacağından yaralandı. Araç sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki E.E., sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Bolu Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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