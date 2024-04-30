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Boluspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 33. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı. Ligde 50 puanla 7'nci sırada play-off hattında bulunan kırmızı-beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yaptığı idmanda, koşu, açma germe, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Boluspor, Manisa FK ile 5 Mayıs Pazar saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 33. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde 50 puanla 7'nci sırada play-off hattında bulunan kırmızı-beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yaptığı idmanda, koşu, açma germe, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Boluspor, Manisa FK ile 5 Mayıs Pazar saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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