D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen araç sürücüleri, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.