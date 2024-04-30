Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Altay'ı mağlup ederek play-off kotasına giren Boluspor, Manisa FK maçı için çalışmalara başladı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1.Lig'in 32. haftasında Altay'ı, evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Boluspor, puanını 50'ye yükselterek, 7. sıraya yükseldi. Play-off kotasının içerisine giren kırmızı-beyazlı ekip, play-off'taki yerini korumak istiyor. Ligin 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü, 37 puanla 12. sırada bulunan Manisa FK ile karşılaşacak olan Bolu temsilcisi, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Spor Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Boluspor'da futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik-taktik çalışmalarıyla sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Boluspor Manisa Altay Spor Bolu Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title