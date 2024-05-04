Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı, 34 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan araç sürücüsü durmayarak kaçtı. Yola savrulan yayanın üstünden başka araçlarda geçerken 34 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan araç sürücüsü durmayarak kaçtı. Yola savrulan yayanın üstünden başka araçlarda geçerken 34 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Halil İbrahim K.(34), İstanbul istikametinde seyreden bir aracın çarpması neticesinde savruldu. Yayaya çarpan sürücü durmayarak yoluna devam ederken, yolda hareketsiz şekilde yatan Halil İbrahim'i fark edemeyen başka araçlarda üstünden geçti. O esnada durumu fark eden bir sürücü, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim K'nin (34), birkaç aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından 34 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (SAYAÇ)? 4 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title