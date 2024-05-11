Boluspor Ahlatcı Çorum FK'yı mağlup ederek play-off potasına girdi
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off potasına girmeyi başardı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek, play-off potasına girmeyi başardı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşta topun başına geçen Michal Nalepa'nın şutu üst direkten auta çıktı.
71. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Avramovski, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
83. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya Thomas kafa vuruşu yaptı. Top Ferhat Yazgan'ın önünde kaldı. Yazgan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90. dakikada kontra atakla gelen Boluspor atağında topla buluşan Jefferson'un şutu defanstan döndü. Atağın devamında Jefferson dar açıdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Mert Güzence, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Anıl Koç dk. 89), Oğuz Kağan Güçtekin (Jefferson dk. 71), Berk Yıldız, Kubilay Sönmez (Hüsamettin Yener dk. 90), Tunahan Çiçek, Daniel Avramovski, Petar Gigic
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, Vüsal Isgandarli, İshak Karaoğul, Abdoulaye Diarrassouba, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Michael Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Suat Kaya dk. 61), Michal Nalepa (Atakan Akkaynak dk. 77), Hakan Barış (Gökhan Karadeniz dk. 77), Thomas Verheijdt, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 61)
Yedekler: Ali Türkan, Adem Doğan, Süleyman Luş, Atakan Akkaynak, Gökhan Karadeniz, Sadık Arda Yılmaztürk, Geraldo, Massis Guluk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Daniel Avramovski (dk. 71), Jefferson (dk. 90) (Boluspor), Ferhat Yazgan (dk. 83) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Veaceslav Posmac, Jefferson (Boluspor), Hakan Barış, Gökhan Karadeniz (Çorum FK) - BOLU