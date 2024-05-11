Boluspor, Çorum FK'yı mağlup ederek play-off potasına girdi

Trendyol 1.Lig'in son haftasında 90+3. dakikada bulduğu golle Boluspor, Çorum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, play-off potasına girmeyi başardı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1.Lig'in 34.haftasında Boluspor, sahasında Çorum FK ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Boluspor, 90+3. dakikada bulduğu golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

"31 yıllık Süper Lig hasreti var"

Çok çalışarak play-off'a kaldıklarını ve bunun için mutlu olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Sahanın içini anlatmak biraz kolay değil. Çünkü biraz duygu yükü vardı. Rakip güçlü, hem ekonomik anlamda güçlü hem de anlamında güçlü. 34 haftadır Çorum takımı bu formasyonda oynamadı. İlk defa 3-5-2 oynadı. Biraz zor başladı oyun. Aslında ilk yarı itibariyle biraz daha rakibi sıkıştırdığımız pozisyonlar oldu ama gol bulamadık. Sonra ikinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra rakip çok fazlasıyla risk alıp çok öne gelmeye başladı. 80-85 dakikalarında çok baskı yedik. Çok doğru yerleşemedik savunmaya. Bireysel savunmalarda da bazı problemler yaşadık. ve 83'te rakip golü buldu. Çok öne gelip arkada çok alan bıraktılar. Sonra da Allah devreye girdi. Çok çalışanlara Allah yardım eder. Ben ve oyuncularım, yönetim kurulu biz çok inandık, çok çalıştık, çok mücadele ettik. Öncelikle tüm Boluspor'a samimi, içten, şehrinin takımına sadakatle bağlı olanlar için hayırlı olsun. Altını çiziyorum bu ifadenin. Samimi içten takımına sadakatli olanlar için hayırlı olsun. İşin birinci tarafını başardık. İnşallah kalan rakipler çok zor. İnşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu başarırız" dedi.

"Maç öyle de bitse, yenildiğimizde de 5. bitiriyorduk"

Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Yorucu ama bizim açımızdan verimli bir sezonu bitirdik bugün çok şükür. En önemlisi oyuncu sağlığı. Bugün adına sakatlık olmadan ve karşı taraf adına da tabii ki sakatlık olmadan ciddi bir sakatlık olmadan koca bir sezonu geride bıraktık. Öncelikle Boluspor'u tebrik ediyorum. Onların biraz daha ihtiyacı vardı. Çünkü onlar play-off'a kalamama gibi bir durumları vardı. O anlamda onları tebrik ediyorum. Bunu başardılar. Play-off'ta başarılar diliyorum onlara. Bizim açımızdan dediğim gibi verimli bir sezon. Bayağı uzun bir yıl arasından sonra çıkılan 1.ligde ilk senesinde play-off'a kalan bir takım. ve beşinci bitiren bir takım. Her basamak bizim için önemli. Sezon boyu gösterdikleri mücadeleyle bugünkü beşinciliği hem hak ettiler hem kendi sahamızda seyircilerimiz önünde yıllar sonra 56 yıl sonra çıkılan bu ligde kendi sahasında ilk defa play-off zevkini tadacaklar. o anlamda hem oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. hem mücadelelerinden memnunum. Mutluyum. oyunla alakalı tabii ki birkaç şeyi de söylemem gerekirse istediğimiz her şeyi yaptık. Birkaç sakatımız vardı ondan dolayı tabii Boluspor'un oynayacağı oyunla alakalı sahada farklı bir dizilişle bugün çıktık. O dizilişin de hakkını verdiler ki ta ki gole kadar yani yediğimiz gole kadar orada bir anlaşmazlık bir gol, ama hemen akabinde reaksiyon 1-1. Topla oynama oranı olarak biraz daha fazla Boluspor ama çok net gol pozisyonu sayıları saydım. Maç öyle de bitse biz 5. bitiriyorduk, yenildiğimizde de beşinci bitiriyorduk. Tam golü ararken bu sefer hani kazanmak istedik. Açık söylüyorum ve iki taraf için de aslında beraberlik gibi görünen müsabakada Boluspor'un daha çok ihtiyacı vardı demek ki. Şehrin ihtiyacı vardı. İnsanların sevmeye ihtiyacı vardı, birlik olmalarına ihtiyacı vardı. O anlamda onlar kazandı. Tekrar onları kutluyorum" diye konuştu. - BOLU