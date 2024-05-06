Osmanlı kasabasındaki saklı güzellik

BOLU - Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabası Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, ziyaretçilerine kalabalık şehir hayatından uzak doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor.

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve 2017'de "sakin şehir" ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük, kültürel zenginliğinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Göynük merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı da, ziyaretçilerine kalabalık şehir hayatından uzak doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor. Temiz su kaynakları, karaçam ormanları ve çeşitli doğal güzelliklere sahip Sünnet Gölü Tabiat Parkı, her mevsim doğa turizmini seven vatandaşların rotasında yer alıyor. Sünnet Gölü Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş, piknik ve kamp yapma imkanı buluyor.

"Temiz ve sakin olması bizi cezbediyor"

Hafta sonları fırsat buldukça ailesiyle birlikte Sünnet Gölü'ne geldiğini söyleyen Gökhan Karabatman, "Elimizden geldiğince böyle alanlara gelmeye çalışıyoruz. Gayet sessiz bir yer. Zaten Göynük 'sessiz şehir' unvanına sahip. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Temiz ve sakin olması bizi cezbediyor. Ailemizle birlikte piknik yapabileceğimiz yerler mevcut. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.