Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Mahsur Kalan Leyleğe Kurtarma Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da cami kubbesinin üzerinde bulunan yuvasında başına poşet takılı halde mahsur kalan leyleğin yardımına arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yetişti.

Bolu'da cami kubbesinin üzerine bulunan yuvasında başına poşet takılı halde mahsur kalan leyleğin yardımına arama kurtarma ve dağcılık ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camisi'nin kubbesindeki yuvada bir leyleğin başında poşet olduğunu vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ekipleri çağırıldı. Caminin kubbesine halatlarla çıkan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla leyleğin başındaki poşeti çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin, doğada birçok zarara neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, iklim değişikliği ve su kıtlığı nedeniyle yaban hayvanlarının besin bulamadıklarını ve bu nedenle evsel atıklara yönelmeleri neticesinde kazalarla karşılaştıklarını dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cami Bolu Hayvan Hakları Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title