Manisa FK, Boluspor'u yenerek ligde kalmayı garantiledi

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde kendi evinde Boluspor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen Manisa FK'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

Manisa FK Trendyol 1. Lig 33. haftasında kendi evinde Boluspor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşma sonrası Manisa FK'lı futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, her iki takımın teknik adamları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nevzat Dinçbudak: "Ligi bugün burada bitirdiğimizi düşünüyorum"

Önemli bir maçı kazanarak ligde kaldıklarını ifade eden Manisa FK Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Ligi bugün burada bitirdiğimizi düşünüyorum. 5 haftadır zorlu maçlar yapıyorduk bugün finali yaptık. Zorlu müsabakada, aksiyonları çok olan bir rakibe karşı maçın başında bulduğumuz golle galibiyeti koruyabildik. Belki 2-0'da yapabilirdik ama maçı kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Tüm taraftarlarımıza, yöneticilerimize ve futbolcularımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Yönetmek cesaretli kararlar ister"

Basın toplantısında federasyonu eleştiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise şunları söyledi:

"Ligin son iki haftasında zor bir deplasmana geldik. En azından bir puanla buradan dönebilsek bizim işimize yarıyordu. Bunu başarabilirdik. Her iki takım da ortadaydı. Çok erken bir gol yiyince Manisa FK için işler daha kolay oldu erken golü bulunca. Son dakikaya kadar aslında bir puana çok yakındık birkaç tane önemli fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Gol bulamayınca Bolu'ya 1-0 yenik dönüyoruz. Bütün iş son haftaya kaldı. Son hafta hem bizim hem de rakiplerimiz için çok önemli. Biz son hafta kazanıp rakiplerimizin yenilmesini bekleyeceğiz. En iyi senaryo bu gözüküyor. İnşallah kazanan oluruz. Son hafta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok merak ediyorum Data Base'i var mı Federasyonun çok merak ediyorum. Tek merak ettiğim konu bu. Topun oyunda kaldığı süreyi incelemesi lazım. 4. dakikadan itibaren rakip takımın zamana oynama tavrı, tarzı Google Earth'ten gözüktü ama VAR'dan gözükemiyor sahadan gözükemiyor. Ne söylesek bir anlamı yok. 90+4'de yıllardır aynı iş. Kaleciye uyarı ve sarı kart. Bugün oynanan maçlara bakın en az 20 tane kaleciye sarı kart vardır ama bu 90+4'te değil daha öncesindedir. Bunlar çok önemli değil. Bunlar bizim mağlubiyetimizin veya kötü oyunumuzun mazereti değil. Bunu ben söylemiyorum. Türk futbolu ortada. Herkes idare ediyor, kimse yönetmek istemiyor çünkü yönetmek cesaretli kararlar ister." - MANİSA