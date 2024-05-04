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Bolu'da Mayıs ayında kar sürprizi

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Bolu'da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu'nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu'da Mayıs ayında kar sürprizi

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.

Bolu'da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu'nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayak Merkezi Kartalkaya Köroğlu Bolu Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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